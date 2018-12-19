«Левша-олимпиец». Головкину нашли неожиданного соперника перед боем с «Канело»

«Чарло может и не выиграть в поединке с Коробовым в субботу. В этом бою все не так ясно, как в предыдущих поединках американца против Уго Сентено и Хорхе Себастьяна Хейланда. Коробов — это мощный боксер с габаритами и стойкой левши, имеющий опыт выступления на Олимпиаде-2008. Если он близок к той форме, что была у него ранее, в субботу он может одержать победу, а WBC придется назначать элиминатор между двумя бойцами в возрасте за 35. Бой Головкин — Коробов был бы интересным, но эти два парня не пробудут в спорте долгое время. Молодой боксер вроде Чарло будет боксировать еще как минимум 10 лет прежде чем уйдет на пенсию. Для WBC будет лучше, если Чарло побьет Коробова, а затем победит GGG в финальном отборе на поединок с “Канело”. Бой “Канело” — Чарло является для WBC беспроигрышной ситуацией, так как в итоге они останутся с молодым и талантливым боксером, независимо от того, кто победит в этом противостоянии», — написал автор.