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14:51 (мск), источник: Sports.kz

«Левша-олимпиец». Головкину нашли неожиданного соперника перед боем с «Канело»

Американкий журналист Аллан Фокс в своем материале для Boxingnews24.com не исключает сценария, при котором на поединок против Сауля «Канело» Альвареса будут претендовать два боксера с постсоветского пространства: казахстанец Геннадий Головкин и россиянин Матвей Коробов, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

На этой неделе Коробов сразится с «временным» чемпионом мира в среднем весе по версии WBC Джермаллом Чарло. В октябре WBC санкционировала бой американца с Головкиным, победитель которого станет соперником полноправного чемпиона «Канело».

«Чарло может и не выиграть в поединке с Коробовым в субботу. В этом бою все не так ясно, как в предыдущих поединках американца против Уго Сентено и Хорхе Себастьяна Хейланда. Коробов — это мощный боксер с габаритами и стойкой левши, имеющий опыт выступления на Олимпиаде-2008. Если он близок к той форме, что была у него ранее, в субботу он может одержать победу, а WBC придется назначать элиминатор между двумя бойцами в возрасте за 35. Бой Головкин — Коробов был бы интересным, но эти два парня не пробудут в спорте долгое время. Молодой боксер вроде Чарло будет боксировать еще как минимум 10 лет прежде чем уйдет на пенсию. Для WBC будет лучше, если Чарло побьет Коробова, а затем победит GGG в финальном отборе на поединок с “Канело”. Бой “Канело” — Чарло является для WBC беспроигрышной ситуацией, так как в итоге они останутся с молодым и талантливым боксером, независимо от того, кто победит в этом противостоянии», — написал автор.

 Озвучено неожиданное место и дата третьего боя Головкин - «Канело»
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