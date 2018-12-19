«Канело» высказался о мечте Головкина
Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал, интересен ли для него возможный статус абсолютного чемпиона мира, сообщает Sports.kz.
Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал, интересен ли для него возможный статус абсолютного чемпиона мира, сообщает Sports.kz.
— Важно ли мне стать абсолютным чемпионом мира? То, что я всегда хочу делать, — это проводить лучшие бои: не важно, титульные или нет. Прямо сейчас я могу сказать вам, что я просто хочу лучших боев для публики, — сказал «Канело».
Напомним, ранее о желании стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе неоднократно высказывался казахстанский боксер Геннадий Головкин — это было, когда он еще владел тремя поясами ведущих боксерских организаций из четырех: WBC, IBF, WBA Super (также у него был пояс IBO).
Единственный титул, который ему не удалось заполучить в свою коллекцию, — пояс WBO.