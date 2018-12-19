«Канело» высказался о мечте Головкина

— Важно ли мне стать абсолютным чемпионом мира? То, что я всегда хочу делать, — это проводить лучшие бои: не важно, титульные или нет. Прямо сейчас я могу сказать вам, что я просто хочу лучших боев для публики, — сказал «Канело».