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14:54 (мск), источник: Sports.kz

«Канело» высказался о мечте Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал, интересен ли для него возможный статус абсолютного чемпиона мира, сообщает Sports.kz.

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Источник: AFP 2018

— Важно ли мне стать абсолютным чемпионом мира? То, что я всегда хочу делать, — это проводить лучшие бои: не важно, титульные или нет. Прямо сейчас я могу сказать вам, что я просто хочу лучших боев для публики, — сказал «Канело».

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Напомним, ранее о желании стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе неоднократно высказывался казахстанский боксер Геннадий Головкин — это было, когда он еще владел тремя поясами ведущих боксерских организаций из четырех: WBC, IBF, WBA Super (также у него был пояс IBO).

Единственный титул, который ему не удалось заполучить в свою коллекцию, — пояс WBO.

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