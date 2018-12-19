«Канело», говорите, выиграл? Представлен детальный подсчет ударов по раундам второго боя Головкин — Альварес

Так, подсчитана статистика точных и чистых ударов боксеров по раундам.
Головкин — Альварес:
1-й раунд: 10−11
2-й раунд: 13−13
3-й раунд: 15−6
4-й раунд: 23−11
5-й раунд: 21−7
6-й раунд: 14−6
7-й раунд: 21−6
8-й раунд: 28−22
9-й раунд: 14−8
10-й раунд: 20−12
11-й раунд: 11−6
12-й раунд: 18−12.
Таким образом, общий счет по успешно проведенным ударам показывает двукратное преимущество казахстанского боксера — 208:120 в пользу Головкина.
Отметим, что такой же анализ был проведен и после первого боя боксеров в 2017 году, когда была зафиксирована ничья. Тогда на самом деле победу тоже одержал Геннадий Головкин.