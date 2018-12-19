«Канело» решил осуществить мечту Головкина за один год
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) хочет объединить все титулы дивизиона в 2019 году. Об этом сообщает ESPN.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) хочет объединить все титулы дивизиона в 2019 году. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, начать Альварес намерен с титула IBF, который принадлежит американцу Дэниэлу Джейкобсу (35−2, 29 KO). Этот бой может состояться 4 мая на
Второй бой Альвареса в 2019 году намечен на сентябрь против обладателя пояса WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде (26−0, 16 КО) или того, кто будет владеет этим титулом на тот момент.
Таким образом Альварес хочет осуществить мечту и стать первым в истории Мексики боксером, которому удалось объединить все титулы в дивизионе.
Ранее о похожей мечте не раз говорил казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), но ей уже, похоже, не суждено сбыться. В сентябре этого года GGG в
При этом команда Андраде выходила с предложением о бое на Головкина. Завоевание титула WBO повысит шансы казахстанца на третий бой с «Канело».