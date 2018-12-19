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14:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» решил осуществить мечту Головкина за один год

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) хочет объединить все титулы дивизиона в 2019 году. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2018

По информации источника, начать Альварес намерен с титула IBF, который принадлежит американцу Дэниэлу Джейкобсу (35−2, 29 KO). Этот бой может состояться 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) — промоутеры мексиканца уже зарезервировали эту арену.

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Второй бой Альвареса в 2019 году намечен на сентябрь против обладателя пояса WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде (26−0, 16 КО) или того, кто будет владеет этим титулом на тот момент.

Таким образом Альварес хочет осуществить мечту и стать первым в истории Мексики боксером, которому удалось объединить все титулы в дивизионе.

Ранее о похожей мечте не раз говорил казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), но ей уже, похоже, не суждено сбыться. В сентябре этого года GGG в матче-реванше проиграл «Канело» решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

При этом команда Андраде выходила с предложением о бое на Головкина. Завоевание титула WBO повысит шансы казахстанца на третий бой с «Канело».

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