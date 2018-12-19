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16:39 (мск), источник: Sports.kz

У Головкина появился шанс стать абсолютным чемпионом мира

Инсайдер ESPN Deportes Сальвадор Родригес рассказал некоторые подробности относительно будущего чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса и его потенциальной трилогии боев с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Кроме того, журналист озвучил имя вероятного соперника GGG, который станет для него своеобразным «мостом» к третьему поединку против «Канело» и исполнению давней мечты по завоеванию всех чемпионских титулов.

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По информации источников телеканала, в будущем году «Канело» поставил цель сразиться за все чемпионские титулы в среднем весе и стать абсолютным чемпионом мира. Первый бой Альвареса запланирован на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 4 мая. Ожидается, что соперником мексиканца может стать чемпион мира IBF Дэниэл Джейкобс. В случае победы над Джейкобсом «Канело» останется завоевать только пояс WBO, которым в настоящее время владеет Деметриус Эндрейд.

Известно, что один из вариантов, которые имеются у Головкина — это подписать контракт с DAZN и встретиться с Эндрейдом в первой половине будущего года. Победитель этого боя затем получит право в сентябре сразиться с «Канело». В случае победы GGG возникнет идеальный сценарий — третий бой Головкина и Альвареса, на кону в котором будут стоять пояса WBA (Super), WBC, WBO и IBF. Таким образом, одержавший победу в данном противостоянии получит статус абсолютного чемпиона мира в средней категории. Местом проведения такого мега-события может стать стадион «Ацтека» в Мехико.

Если же казахстанский боксер не изъявит желания весной выходить на ринг с Эндрейдом, либо же не сумеет одолеть американца, то запасным вариантом для «Канело» на сентябрь станет бой против чемпиона мира во втором среднем весе британца Каллума Смита на «Уэмбли».

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