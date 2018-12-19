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16:28 (мск), источник: Vesti.kz

По пути Каната Ислама, или переедет ли в Казахстан непобедимый «Казахский воин»?

24-летний проспект из Китая Елшат Нигматуллаулы по прозвищу «Казахский воин» для проведения очередного профи-поединка побывал в Астане. После дебютного противостояния в Казахстане корреспондент Vesti.kz побеседовал со спортсменом.

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По словам боксера легчайшего веса, он готовился биться в Астане за титул (WBC Asia), но азербайджанец Фарид Алиев (5−0, 5 КО), его соперник, снялся с боя. Как предполагает Нигматуллаулы, конкурента мог напугать его победный рекордс: перед столичным поединком на счету боксера был серия из 15 боев без поражений.

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— Мой первоначальный соперник отказался от боя. И уехал. А он ведь приехал из сильной страны и хотел показать свою силу. Но, наверное, увидел мой рекордс и передумал. Он, конечно, представитель сильной школы, но я верю, что мог победить. Другим моим соперником стал боксер из «Астана Арланс» (Мардан Берикбаев — прим. Vesti.kz). Очень квалифицированный боксер. Двукратный чемпион Казахстана.

— Готовились ли специально к бою с Марданом, как узнали, что соперник поменялся?
— Мне не стало от этого комфортнее. Кто-то подумает, что вот, два казаха дерутся друг с другом. Но, во-первых, это профессиональный бокс. И на ринге есть только уважение к сопернику.

— Бой завершился вничью. Ваше мнение об этом?
— Я принимаю это решение.

— Вы родились и выросли в Китае. Предыдущие 15 профи-боев также прошли в Китае, а последний — в Казахстане. Пойдете ли по пути Каната Ислама и переедете в Казахстан вместе со сменой гражданства?
— Я приехал сюда и все посмотрел. Почувствовал, как меня приняли. На развитие страны посмотрел, инфраструктуру. На уровень профессионального бокса посмотрел. Поэтому почему бы и нет? Я слышал, как в зале кричали «Елшат-Елшат!» За это им большое спасибо. Мне было очень приятно. Сейчас я ничего не исключаю. Пускай мой вклад будет небольшим, но я его обязательно внесу.

Добавим, что этнический казах Елшат Нигматуллаулы является земляком другого известного казахстанского боксера-профессионала Каната Ислама (25−0, 20 КО). Его профессиональная карьера стартовала четыре года назад: в Китае он провел 15 боев и ни одного не проиграл — 14 побед и ничья.

Жигер Абенов

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