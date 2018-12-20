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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер Джукембаев может подняться в вес Елеусинова и Кроуфорда

Боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (14−0, 12 КО) может продолжить свою карьеру в полусреднем дивизионе. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде казахстанца.

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Отмечается, что Джукембаев рассматривает возможность перехода в новый вес. Сейчас ему поступают различные предложения, среди которых есть интересные варианты с продолжением карьеры в полусреднем дивизионе. О своих планах Джукембаев объявит в ближайшее время.

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В полусреднем весе выступает олимпийский чемпион — казахстанец Данияр Елеусинов (5−0, 3 КО). В этой категории чемпионскими поясами владеют американцы Шон Портер (титул WBC), Кит Турман (WBA Super), Эррол Спенс (IBF) и Теренс Кроуфорд (WBO).

Ранее у Джукембаева возникли разногласия с президентом промоутерской компании Eye Of Tiger Managment Камилем Эстефаном, но контракт между ними остался в силе. Затем казахстанец выступил с заявлением, в котором рассказал об амбициозных планах на 2019 год.

Отметим, что 26 января в Монреале Джукембаев должен был встретиться с местным боксером Матье Жерменом (16−0, 8 КО), но канадец отказался от поединка.

27-летний Джукембаев выступает в профи с сентября 2015 года и все бои провел в Канаде. В последнем поединке, прошедшем 6 октября, казахстанец нокаутировал мексиканца Патрисио Морено (20−3, 14 КО).

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