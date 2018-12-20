«Это рисковый бой». Озвучен соперник Головкина в борьбе за титул чемпиона мира

«Последний титул, который будет вне досягамемости “Канело” к тому времени, это будет пояс WBO у Андраде. Опять же, пояс WBO может быть в руках Головкина к сентябрю 2019, если его промоутер Том Леффлер договорится о поединке с Андраде в первой четверти 2019. Это рисковый бой для казахстанского бойца. GGG нужно доказать, что он еще обладает талантом, чтобы драться с топами среднего весового дивизиона после его двух выступлений против “Канело” Альвареса, и его спорной победы над Джейкобсом», — написал журналист.