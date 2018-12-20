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20:10 (мск), источник: Sports.kz

«Это рисковый бой». Озвучен соперник Головкина в борьбе за титул чемпиона мира

Журналист западного портала BoxingNews24.com Арагон Гарсия поделился мыслями об американце Деметриусе Андраде как следующем сопернике казахстанца Геннадия Головкина в борьбе за титул чемпиона мира по версии WBO, сообщает Spors.kz.

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Источник: AP 2018

«Последний титул, который будет вне досягамемости “Канело” к тому времени, это будет пояс WBO у Андраде. Опять же, пояс WBO может быть в руках Головкина к сентябрю 2019, если его промоутер Том Леффлер договорится о поединке с Андраде в первой четверти 2019. Это рисковый бой для казахстанского бойца. GGG нужно доказать, что он еще обладает талантом, чтобы драться с топами среднего весового дивизиона после его двух выступлений против “Канело” Альвареса, и его спорной победы над Джейкобсом», — написал журналист.

Напомним, последний раз казахстанец Геннадий Головкин дрался с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом 15 сентября, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Этот бой прошёл полную дистанцию и завершился победой мексиканца решением судей. Тогда Геннадий Головкин потерял все титулы чемпиона мира.

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