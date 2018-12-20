«Посмотри на это дерьмо». Обязательный соперник Головкина дерзко высказался о пропущенных допинг-тестах

«Было сказано много дерьма, о том, что Чарло пропускают тест VADA. Мы уезжали на рекламный бой, мы уезжали, делая то, что они сказали нам делать, что они хотели, чтобы мы сделали. VADA и программа WBC “за чистый бокс” была дома у моего брата, а потом, конечно, приехала ко мне, но нас не было дома, мы не были в городе. Но что вы думаете, через неделю после этого мы прошли тестирование, вы ничего больше не слышали от меня. Услышьте мой ответный удар, из чего сделаны Чарло (поднимает футболку) посмотри на это дерьмо! Это все натуральное. Вот что значит всё натуральное. Так это выглядит. Обманщики никогда не выиграют. И они никогда не выигрывали. Мы готовы для боя 22 декабря, мне пофиг, что они говорят, я не полицейский, я не ходил в полицейскую академию», — заявил Джермалл.