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20:39 (мск), источник: Sports.kz

«Посмотри на это дерьмо». Обязательный соперник Головкина дерзко высказался о пропущенных допинг-тестах

Американский боксёр Джермалл Чарло, противник казахстанца Геннадия Головкина в санкционированном WBC обязательном поединке за бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, в интервью зарубежному FightHub TV прокомментировал допинговый скандал, связанный с пропуском обязательного тестирования VADA братьями Чарло, сообщает Sports.kz.

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«Было сказано много дерьма, о том, что Чарло пропускают тест VADA. Мы уезжали на рекламный бой, мы уезжали, делая то, что они сказали нам делать, что они хотели, чтобы мы сделали. VADA и программа WBC “за чистый бокс” была дома у моего брата, а потом, конечно, приехала ко мне, но нас не было дома, мы не были в городе. Но что вы думаете, через неделю после этого мы прошли тестирование, вы ничего больше не слышали от меня. Услышьте мой ответный удар, из чего сделаны Чарло (поднимает футболку) посмотри на это дерьмо! Это все натуральное. Вот что значит всё натуральное. Так это выглядит. Обманщики никогда не выиграют. И они никогда не выигрывали. Мы готовы для боя 22 декабря, мне пофиг, что они говорят, я не полицейский, я не ходил в полицейскую академию», — заявил Джермалл.

Напомним, что Джермалл и его брат Джермелл в октябре не прошли проверку на допинг по линии VADA и WBC в связи с тем, что отсутствовали в городе. В октябре WBC также санкционировал поединок между Головкиным и Чарло, но ни одна из сторон не проявила интереса к этому бою.

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