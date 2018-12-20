Промоутер оценил вероятность боя «Канело» с испугавшимся Головкина чемпионом мира

— Вряд ли это случится. У меня такое чувство. «Уэмбли»? Я не знаю, откуда идет такая информация. Думаю, Golden Boy должен что-то сказать. Я думаю, «Канело» проведет свой следующий бой 4 мая в Лас-Вегасе, и его соперником будет Дэнни Джейкобс, — сказал Хирн.