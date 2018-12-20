Промоутер оценил вероятность боя «Канело» с испугавшимся Головкина чемпионом мира
Промоутер Каллума Смита Эдди Хирн прокомментировал возможный бой своего клиента с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.
Промоутер Каллума Смита Эдди Хирн прокомментировал возможный бой своего клиента с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.
— Вряд ли это случится. У меня такое чувство. «Уэмбли»? Я не знаю, откуда идет такая информация. Думаю, Golden Boy должен
Добавим, что Эдди Хирн также является промоутером Дэниэла Джейкобса.
Что касается Каллума Смита, то британец считался наиболее вероятным оппонентом казахстанского боксера Геннадия Головкина — об этом говорили промоутеры обоих боксеров.
Однако недавно тренер Смита заявил, что этого поединка никогда не было в их планах.