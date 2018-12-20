Андре Уорд рискует неумышленно сорвать следующий бой Геннадия Головкина

Источник: Reuters

Об этом сказал тренер Смита Джо Галлахер: «Головкин не дерется в 168 фунтах, поэтому этот бой не случится. Каллум смотрит в направлении объединительного боя с Андре Уордом. Это его цель — он уже говорил об этом однажды».

Читайте также Усик готов провести бой с Уордом

Напомним, изначально Смит считался наиболее вероятным соперником Головкина на весну 2019 года.

Теперь же у GGG нет какого-то конкретного оппонента, и многое также будет зависеть от того, с каким телеканалом он в ближайшее время подпишет контракт.