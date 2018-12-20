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21:45 (мск), источник: Sports.kz

Андре Уорд рискует неумышленно сорвать следующий бой Геннадия Головкина

Британский боксер Каллум Смит вместо поединка с Геннадием Головкиным нацелен на бой с завершившим карьеру американским полутяжем Андре Уордом, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

Об этом сказал тренер Смита Джо Галлахер: «Головкин не дерется в 168 фунтах, поэтому этот бой не случится. Каллум смотрит в направлении объединительного боя с Андре Уордом. Это его цель — он уже говорил об этом однажды».

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Напомним, изначально Смит считался наиболее вероятным соперником Головкина на весну 2019 года.

Теперь же у GGG нет какого-то конкретного оппонента, и многое также будет зависеть от того, с каким телеканалом он в ближайшее время подпишет контракт.

В приоритете Геннадия DAZN и возможный третий бой с Саулем Альваресом, который может состояться в сентябре следующего года.

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