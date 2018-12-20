Андре Уорд рискует неумышленно сорвать следующий бой Геннадия Головкина
Британский боксер Каллум Смит вместо поединка с Геннадием Головкиным нацелен на бой с завершившим карьеру американским полутяжем Андре Уордом, сообщает Sports.kz.
Британский боксер Каллум Смит вместо поединка с Геннадием Головкиным нацелен на бой с завершившим карьеру американским полутяжем Андре Уордом, сообщает Sports.kz.
Об этом сказал тренер Смита Джо Галлахер: «Головкин не дерется в 168 фунтах, поэтому этот бой не случится. Каллум смотрит в направлении объединительного боя с Андре Уордом. Это его цель — он уже говорил об этом однажды».
Напомним, изначально Смит считался наиболее вероятным соперником Головкина на весну 2019 года.
Теперь же у GGG нет
В приоритете Геннадия DAZN и возможный третий бой с Саулем Альваресом, который может состояться в сентябре следующего года.