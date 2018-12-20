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21:54 (мск), источник: Sports.kz

Непобежденный казахстанец из Top Rank показал занятия с тренером из зала боксерской славы

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (4−0, 1 КО) продолжает подготовку к возвращению на ринг с известным тренером Джеймсом «Бадди» Макгиртом, и опубликовал в своей социальной сети видео тренировок, сообщает Sports.kz.

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В официальном аккаунте команды Жанибека в Instagram было опубликовано видео из тренировочного зала, сопровожденное подписью: «QAZAQ STYLE. Лучший тренер».

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Казахстанец тренируется в Лос-Анджелесе с тренером Джеймсом «Бадди» Макгиртом вошедшим в зал боксерской славы. Профессиональный рекорд «Бадди» за карьеру боксера: 73 победы из них 48 нокаутом, шесть поражений и одна ничья.

В своем последнем бою 4 ноября Алимханулы победил раздельным решением судей отсидевшего 11 лет в тюрьме американца Вона Александера (12−2, 8 КО) по прозвищу «Зверь». Дата следующего боя Жанибека пока неизвестна.

Напомним, дела Жанибека Алимханулы ведет известная промоутерская компания Top Rank, среди клиентов которой Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) и Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО).

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