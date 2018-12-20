Непобежденный казахстанец из Top Rank показал занятия с тренером из зала боксерской славы

В официальном аккаунте команды Жанибека в Instagram было опубликовано видео из тренировочного зала, сопровожденное подписью: «QAZAQ STYLE. Лучший тренер».
Казахстанец тренируется в Лос-Анджелесе с тренером Джеймсом «Бадди» Макгиртом вошедшим в зал боксерской славы. Профессиональный рекорд «Бадди» за карьеру боксера: 73 победы из них 48 нокаутом, шесть поражений и одна ничья.
В своем последнем бою 4 ноября Алимханулы победил раздельным решением судей отсидевшего 11 лет в тюрьме американца Вона Александера (12−2, 8 КО) по прозвищу «Зверь». Дата следующего боя Жанибека пока неизвестна.
Напомним, дела Жанибека Алимханулы ведет известная промоутерская компания Top Rank, среди клиентов которой Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) и Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО).