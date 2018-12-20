Озвучено место Головкина в рейтинге легендарных чемпионов мира WBC

«На вершине списка чемпионов WBC всех времен Геннадий Головкин. Для создания столкновения с временным чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло, WBC опубликовал свою последнюю статистику. Казахстанец провёл четыре защиты пояса WBC, пока не был “раскоронован” “Канело” Альваресом в сентябре. Головкин сейчас является номером семь, выше Эмиля Гриффита и Серхио Мартинеса. В дальнейшем WBC ожидают, что Чарло встретится с Головкиным в элиминаторе для “Канело”. Сначала Чарло должен пройти через Матвея Коробова в эти выходные. Это также означает, что “Канело” будет свободен для встречи с другим противником в мае, до Головкина или Чарло в сентябре», — написано в материале.