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20 декабря, источник: Sports.kz

Озвучено место Головкина в рейтинге легендарных чемпионов мира WBC

Зарубежный портал WorldBoxingNews.net озвучил позицию казахстанца Геннадия Головкина в рейтинге чемпионов мира по версии WBC за всё время, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

«На вершине списка чемпионов WBC всех времен Геннадий Головкин. Для создания столкновения с временным чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло, WBC опубликовал свою последнюю статистику. Казахстанец провёл четыре защиты пояса WBC, пока не был “раскоронован” “Канело” Альваресом в сентябре. Головкин сейчас является номером семь, выше Эмиля Гриффита и Серхио Мартинеса. В дальнейшем WBC ожидают, что Чарло встретится с Головкиным в элиминаторе для “Канело”. Сначала Чарло должен пройти через Матвея Коробова в эти выходные. Это также означает, что “Канело” будет свободен для встречи с другим противником в мае, до Головкина или Чарло в сентябре», — написано в материале.

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ТОП-10 чемпионов мира по версии WBC:
1. Шугар Рэй Леонард (США)
2. Бернард Хопкинс (США)
3. Джои Джиарделло (США)
4. Карлос Монсон (Аргентина)
5. Марвин Хаглер (США)
6. Нино Бенвенути (Италия)
7. Геннадий Головкин (Казахстан)
8. Эмиль Гриффит (Виргинские Острова)
9. Серхио Мартинес (Аргентина)
10. Родриго Вальдес (Колумбия).

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