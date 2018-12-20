Побитый Головкиным Джейкобс удивил заявлением о бое с «Канело»
Американский боксер Дэниэл Джейкобс высказался о своем потенциальном бое с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.
Американский боксер Дэниэл Джейкобс высказался о своем потенциальном бое с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.
— Думаю, 80%, что я получу этот бой. Подраться в
Если же этот бой
Напомним, и «Канело», и Джейкобс недавно дрались с казахстанцем Геннадием Головкиным. Джейкобса Головкин победил единогласным решением судей, а вот бои с Альваресом сложились не лучшим образом: в первом была зафиксирована спорная ничья, во втором мексиканец выиграл решением большинства.