Побитый Головкиным Джейкобс удивил заявлением о бое с «Канело»

— Думаю, 80%, что я получу этот бой. Подраться в Лас-Вегасе — это мечта. Но в боксе может произойти всё что угодно: ты не можешь быть на 100% уверенным, пока контракты не подписаны.

Если же этот бой все-таки состоится, я уверен, что «Канело» увидит лучшую версию меня. Со мной всё будет по-другому. Я бы пошел вперед, но я также быстрый и сильный. Филдинг же многого не предложил ему — это был односторонний бой. Все, с кем я дрался, были непобежденными — это другой уровень конкуренции. У меня одно из лучших резюме в 160 фунтах. В этом бою шансы 50 на 50, но лучшая версия меня побьет «Канело»! — заявил Джейкобс.