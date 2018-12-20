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20 декабря, источник: Sports.kz

Побитый Головкиным Джейкобс удивил заявлением о бое с «Канело»

Американский боксер Дэниэл Джейкобс высказался о своем потенциальном бое с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

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Источник: AP 2018

— Думаю, 80%, что я получу этот бой. Подраться в Лас-Вегасе — это мечта. Но в боксе может произойти всё что угодно: ты не можешь быть на 100% уверенным, пока контракты не подписаны.

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Если же этот бой все-таки состоится, я уверен, что «Канело» увидит лучшую версию меня. Со мной всё будет по-другому. Я бы пошел вперед, но я также быстрый и сильный. Филдинг же многого не предложил ему — это был односторонний бой. Все, с кем я дрался, были непобежденными — это другой уровень конкуренции. У меня одно из лучших резюме в 160 фунтах. В этом бою шансы 50 на 50, но лучшая версия меня побьет «Канело»! — заявил Джейкобс.

Напомним, и «Канело», и Джейкобс недавно дрались с казахстанцем Геннадием Головкиным. Джейкобса Головкин победил единогласным решением судей, а вот бои с Альваресом сложились не лучшим образом: в первом была зафиксирована спорная ничья, во втором мексиканец выиграл решением большинства.

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