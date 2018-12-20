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20 декабря, источник: Sports.kz

Головкин неожиданно может лишиться третьего боя с «Канело» в 2019 году

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, скорее всего, не встретится с мексиканцем Саулем Альваресом в третьем поединке в мае 2019 года — более того, GGG рискует лишиться и трилогии даже в сентябре, сообщает Sports.kz.

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Во всяком случае так считает журналист Boxingnews24.com Арагон Гарсия.

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По его словам, для того, чтобы получить третий бой с «Канело», Головкину надо сразиться с Деметриусом Андраде. Что касается «Канело», то он ясно дал понять, что в 2019 году планирует выйти на ринг лишь дважды — в мае и сентябре. Таким образом, Геннадию нужно приложить определенные усилия, чтобы не ждать третьего боя больше года.

«Если Головкин победит Андраде, он будет готов к бою с “Канело”. Но, если он не пойдет на этот риск, то “Канело” в сентябре победил Андраде, а затем снова поднимется в 168 фунтов, чтобы подраться там с чемпионом WBA Каллумом Смитом в Великобритании», — пишет автор.

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