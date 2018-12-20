Головкин неожиданно может лишиться третьего боя с «Канело» в 2019 году

По его словам, для того, чтобы получить третий бой с «Канело», Головкину надо сразиться с Деметриусом Андраде. Что касается «Канело», то он ясно дал понять, что в 2019 году планирует выйти на ринг лишь дважды — в мае и сентябре. Таким образом, Геннадию нужно приложить определенные усилия, чтобы не ждать третьего боя больше года.