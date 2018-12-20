Названа новая дата третьего боя Головкин — «Канело»
Автор сайта Boxingnews24.com Майк Смит убежден, что трилогия Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (51−1−2, 34 КО) — это лишь вопрос времени, сообщает Sports.kz.
Автор сайта Boxingnews24.com Майк Смит убежден, что трилогия Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (51−1−2, 34 КО) — это лишь вопрос времени, сообщает Sports.kz.
«Головкин не собирается драться с Джермаллом Чарло, чтобы получить право встретиться с “Канело”. Он и так получит этот бой — рано или поздно. Просто GGG придется подождать либо до сентября 2019-го, либо до начала 2020-го», — пишет журналист.
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса прошел 16 сентября 2017 года в
Рематч состоялся там же, 15 сентября 2018 года: его итог — победа «Канело» решением большинства голосов судей.
Ранее промоутеры мексиканца исключили вероятность проведения третьего боя с Головкиным в мае следующего года.