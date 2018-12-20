Названа новая дата третьего боя Головкин — «Канело»

«Головкин не собирается драться с Джермаллом Чарло, чтобы получить право встретиться с “Канело”. Он и так получит этот бой — рано или поздно. Просто GGG придется подождать либо до сентября 2019-го, либо до начала 2020-го», — пишет журналист.