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02:04 (мск), источник: Sports.kz

WBC назвал место Головкина в списке лучших средневесов мира всех времен

Всемирный боксерский совет (WBC) включил казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) в ТОП-10 лучших чемпионов-средневесов всех времен, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

В этом списке Головкин расположился на седьмом месте. Первым стал Шугар Рэй Леонард, также в тройку вошли Бернард Хопкинс и Джои Джиарделло.

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Ниже в десятке лучших — Карлос Монсон, Марвин Хаглер, Нино Бенвенути, Эмиль Гриффит, Серхио Мартинес и Родриго Вальдес.

С октября 2014 года по апрель 2016-го Геннадий Головкин владел титулом «временного» чемпиона WBC (он провел пять его защит), а в мае 2016-го стал обладателем полноценного пояса после отказа от него мексиканского боксера Сауля Альвареса. Казахстанец четыре раза защитил пояс WBC, а в сентябре этого года он вновь вернулся к «Канело» — мексиканец победил в рематче решением большинства голосов судей.

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