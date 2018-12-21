Украинец Усик назван лучшим боксером года по версии ESPN

В 2018 году Усик провел три боя, одержав победы во всех из них. В январе он выиграл у латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В июле Усик уже в финале турнира победил россиянина Мурата Гассиева, став обладателем трофея WBSS в весовой категории до 90,71 кг и титулов чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).