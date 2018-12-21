Украинец Усик назван лучшим боксером года по версии ESPN
ТАСС, 21 декабря. Украинский спортсмен Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии американской телевизионной сети ESPN. Об этом сообщает
ТАСС, 21 декабря. Украинский спортсмен Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии американской телевизионной сети ESPN. Об этом сообщает
В 2018 году Усик провел три боя, одержав победы во всех из них. В январе он выиграл у латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В июле Усик уже в финале турнира победил россиянина Мурата Гассиева, став обладателем трофея WBSS в весовой категории до 90,71 кг и титулов чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
В ноября украинский спортсмен провел защиту своих поясов в поединке против британца Тони Беллью. Усик одержал победу нокаутом на второй минуте восьмого раунда. Также на звание лучшего боксера претендовали американцы Мигель Гарсия и Морис Хукер, британец Энтони Джошуа и соотечественник Усика Василий Ломаченко.
На профессиональном ринге на счету украинца 16 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения. На любительском уровне Усик выигрывал по разу Олимпийские игры (2012), чемпионаты Европы (2008) и мира (2011).