В Пермь приедет чемпион мира по боксу Григорий Дрозд

Источник: Комсомольская правда

Обладатель пояса по версии WBC в первом тяжелом весе, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд станет почетным гостем турнира «Muaythai Factory». Кроме него в Пермь приедут многократный чемпион мира по тайскому боксу, пятикратный чемпион мира по версии GLORY Артем Вахитов и профессиональный российский кикбоксер, финалист мирового Гран-при K-1 Александр Пичкунов.

22 декабря пермяки увидят поединки за титулы чемпиона по версии WMC (Всемирный Совет муайтай) с участием легендарных тайских чемпионов мира — Судсакорна Сом Клинми и Пакорна Мусипона. Титулованным бойцам будут противостоять российские спортсмены — Магомед Зайнуков и Алексей Ульянов. В главном бою чемпион мира GPRO Артем Пашпорин сразится конголезцем, бойцом организации Kunlun Fight Айманом Найанешем.

— Вчера мы почувствовали на себе российский холод, когда дышали, видели, как шел пар, ощутили разницу температур , — рассказал в интервью чемпион мира Судсакорн Сом Клинми. — Стараемся не выходить на улицу, для нас такая погода действительно очень холодная и непривычная. Но это меня не остановит, в бою я покажу все, на что способен.