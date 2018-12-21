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10:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермь приедет чемпион мира по боксу Григорий Дрозд

Он станет гостем турнира «Muaythai Factory», который пройдет в УДС «Молот» 22 декабря.

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Источник: Комсомольская правда

Обладатель пояса по версии WBC в первом тяжелом весе, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд станет почетным гостем турнира «Muaythai Factory». Кроме него в Пермь приедут многократный чемпион мира по тайскому боксу, пятикратный чемпион мира по версии GLORY Артем Вахитов и профессиональный российский кикбоксер, финалист мирового Гран-при K-1 Александр Пичкунов.

22 декабря пермяки увидят поединки за титулы чемпиона по версии WMC (Всемирный Совет муайтай) с участием легендарных тайских чемпионов мира — Судсакорна Сом Клинми и Пакорна Мусипона. Титулованным бойцам будут противостоять российские спортсмены — Магомед Зайнуков и Алексей Ульянов. В главном бою чемпион мира GPRO Артем Пашпорин сразится конголезцем, бойцом организации Kunlun Fight Айманом Найанешем.

— Вчера мы почувствовали на себе российский холод, когда дышали, видели, как шел пар, ощутили разницу температур , — рассказал в интервью чемпион мира Судсакорн Сом Клинми. — Стараемся не выходить на улицу, для нас такая погода действительно очень холодная и непривычная. Но это меня не остановит, в бою я покажу все, на что способен.

Организаторы отметили, что «Фабрика муайтай» будет одним из лучших событий по тайскому боксу, которое проходило в России. Начало в 15 часов.

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