Обязательный соперник Головкина прошел взвешивание перед вечером бокса в Бруклине
Главные участники предстоящего вечера бокса в Бруклине (США) прошли официальную процедуру взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.
Главные участники предстоящего вечера бокса в Бруклине (США) прошли официальную процедуру взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры показали следующий вес: Джермалл Чарло (27−0, 21 KO) — 72,3 килограмма, Матвей Коробов (28−1, 14 KO) — 72,2. Бой пройдет за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
Джермелл Чарло (31−0, 15 KO) — 69,6, Тони Харрисон (27−2, 21 KO) — 69,5. Поединок пройдет за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.
Напомним, что в октябре WBC обязал Джермалла Чарло встретиться с первым номером рейтинга Геннадием Головкиным. При этом американец готов отступить и подождать, если казахстанец захочет провести третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), который 15 сентября отобрал у GGG титулы WBC и WBA (Super) после победы решением большинства судей в повторном поединке.