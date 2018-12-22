Обязательный соперник Головкина прошел взвешивание перед вечером бокса в Бруклине

Напомним, что в октябре WBC обязал Джермалла Чарло встретиться с первым номером рейтинга Геннадием Головкиным. При этом американец готов отступить и подождать, если казахстанец захочет провести третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), который 15 сентября отобрал у GGG титулы WBC и WBA (Super) после победы решением большинства судей в повторном поединке.