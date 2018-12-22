«Я буду еще лучше, чем в первой встрече». Альварес о реванше с Ковалевым
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Элейдер Альварес (24−0, 12 КО) из Колумбии не скрывает, что заряжается на победу нокаутом 2 февраля в
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Элейдер Альварес (24−0, 12 КО) из Колумбии не скрывает, что заряжается на победу нокаутом 2 февраля в
«В первом бою я продемонстрировал, что хорош как боксер.
Но также показал, что у меня есть удар, о чем многие, похоже, не подозревали, — цитирует колумбийца vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.com. — Да, еще предстоит проделать немало работы, чтобы доказать, что именно я — лучший полутяж планеты. Цель в предстоящем бою — нокаутировать Ковалева. Но, конечно, буду рад любой победе. 2 февраля увидите Альвареса, который еще лучше, чем в первой встрече".
Отметим, что Элейдер Альварес нокаутировал российского боксера в августе и отобрал у него титул WBO. Их рематч пройдет 2 февраля на 12-тысячном стадионе Ford Center at The Star в городе Фриско (штат Техас, США).