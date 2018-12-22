«Я верю, что могу победить его убедительно». Экс-соперник Головкина о возможном бое с «Канело»

«Я не буду стороной “А” в бою с Саулем Альваресом, но я ключевой игрок дивизиона и чемпион. И я верю, что могу победить его убедительно, не оставив сомнений», — приводит слова американца Аllboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.

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Промоутер американского боксера Эдди Хирн не исключил вероятность того, что поединок Альварес — Джейкобс может состояться 4 мая в США. Именно на этот день забронировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе промоутерская компания Golden Boy, представляющая интересы Альвареса. Изначально в качестве соорганизатора вечера бокса там также значилась компания Головкина GGG Promotions, но потом ее убрали, сославшись на допущенную ошибку.