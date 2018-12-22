«Я верю, что могу победить его убедительно». Экс-соперник Головкина о возможном бое с «Канело»
Дэниэл Джейкобс не сомневается в своей победе в случае боя с Саулем «Канело» Альваресом в мае следующего года.
Дэниэл Джейкобс не сомневается в своей победе в случае боя с Саулем «Канело» Альваресом в мае следующего года.
«Я не буду стороной “А” в бою с Саулем Альваресом, но я ключевой игрок дивизиона и чемпион. И я верю, что могу победить его убедительно, не оставив сомнений», — приводит слова американца Аllboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.
Промоутер американского боксера Эдди Хирн не исключил вероятность того, что поединок Альварес — Джейкобс может состояться 4 мая в США. Именно на этот день забронировала арену
Напомним, что в марте прошлого года Джейкобс уже встречался с Геннадием Головкиным и потерпел поражение близким решением судей, утратив титул чемпиона.