«Я верю, что могу победить его убедительно». Экс-соперник Головкина о возможном бое с «Канело»

Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь0
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Северсталь
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
15:00
Бетис
Эйбар
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Бернли
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Фрайбург
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур0
ХК Динамо2
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
Интер
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Кардифф Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22:00
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Рома
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш1
Чикаго Блэкхокс2
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
23:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Кан
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ницца
Хоккей. НХЛ
23:59
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз5
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз2
Баффало Сэйбрз1
Все события
Фоторепортажи
11Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
12:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Я верю, что могу победить его убедительно». Экс-соперник Головкина о возможном бое с «Канело»

Дэниэл Джейкобс не сомневается в своей победе в случае боя с Саулем «Канело» Альваресом в мае следующего года.

Наверх

«Я не буду стороной “А” в бою с Саулем Альваресом, но я ключевой игрок дивизиона и чемпион. И я верю, что могу победить его убедительно, не оставив сомнений», — приводит слова американца Аllboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Промоутер американского боксера Эдди Хирн не исключил вероятность того, что поединок Альварес — Джейкобс может состояться 4 мая в США. Именно на этот день забронировала арену T-Mobile в Лас-Вегасе промоутерская компания Golden Boy, представляющая интересы Альвареса. Изначально в качестве соорганизатора вечера бокса там также значилась компания Головкина GGG Promotions, но потом ее убрали, сославшись на допущенную ошибку.

Напомним, что в марте прошлого года Джейкобс уже встречался с Геннадием Головкиным и потерпел поражение близким решением судей, утратив титул чемпиона.

"Никого не собираюсь умолять". Обязательный соперник сделал выбор между Головкиным и "Канело"
Год зимних видов: допинг Крушельницкого и грустный уход Ана
Мужчины тоже плачут. Ковтун в четвертый раз в карьере выиграл ЧР
Прядкин не исключил, что РФС может возглавить кандидат из РФПЛ
«Вашингтон» победил «Баффало», Кузнецов сделал голевую передачу
Синицина и Кацалапов выиграли ЧР в танцах на льду
«Чикаго» обыграл «Колорадо». Анисимов забросил победную шайбу
СМИ: Ибрагимович - самый высокооплачиваемый игрок в истории MLS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь