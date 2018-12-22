Команды Уайта и Чисоры устроили потасовку после взвешивания

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Как всегда, виновников найти не удалось, ведь у сторон немного разные версии произошедшего.

Диллиан Уайт: «Стандартные выходки от Чисоры. Во время взвешивания он мне слова не сказал. А за сценой принялся оскорблять моего брата. Пообещал, что разберется с ним после боя. Одним словом, Чисора как Чисора. Да, он спровоцировал толкотню, но я спокоен, расслаблен, улыбаюсь. Когда есть Чисора, всегда нужно быть готовым, что он что-то такое отчебучит. Он просто считает, что обязан устроить какую-то потасовку. Может быть, он “горит”. Но не факт. Никто не знает, что происходит в голове Чисоры».

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Дерек Чисора: «Да я вообще был весь такой на позитиве. А затем все испортил какой-то толстяк из команды Уайта. Водитель, по ходу. Он зачем-то открыл свой рот и все, понеслось! Я был спокоен, это их бомбило не по-детски. Диллиан зачем-то решил потолкаться и устроить бой за кулисами. С моей стороны точно не было никакой агрессии. Разве что с их стороны. А я спокоен. Все пучком. Но я уничтожу этот мыльный пузырь».

Дэвид Хэй (менеджер Чисоры): «Так порой происходит, когда эмоции на пределе. И у одного, и у другого огромная команда. Вот между ними и произошло что-то за сценой. Они оба вышли из разных выходов, но встретились посередине коридора и никто не хотел уступать друг другу. В преддверии боя это нормально — любая уступка считается проявлением слабости. Это и произошло. Никто не хотел уступать, они налетели друг на друга, потолкались. Уайт и Чисора заведены до предела. На взвешивании все убедились, что оба бойца пребывают просто в феноменальной форме».

Отметим, что вес Уайта составил 112 килограммов, Чисора показал — 111,6. Боксеры проведут матч-реванш в супертяжелом весе (свыше 90,7).