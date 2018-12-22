«Никого не собираюсь умолять». Обязательный соперник сделал выбор между Головкиным и «Канело»

Ранее WBC постановил, что а-Чарло должен провести бой с Головкиным, а победитель их противостояния станет обязательным соперником для Альвареса. Однако команда GGG отказалась от боя с американцем, мотивируя это тем, что они хотят сразу драться с «Канело», так как их два поединка оставили слишком много вопросов.

«Я хочу драться с лучшими в дивизионе, неважно, кто это будет: Головкин, “Канело”, Джейкобс, Андраде — я сражусь со всеми. Время идет, и я готов. Я не могу сказать, состоится ли наш бой с Головкиным или нет. “Канело” выглядит более сильным бойцом, чем Головкин. “Канело” победил Головкина, выиграл бой. Поэтому я хочу драться с 28-летним так называемым “жеребцом”. Мне тоже 28. У меня есть то же, что и у него. Я не уклоняюсь и не избегаю. В то же время я не собираюсь никого умолять дать мне бой. Я буду биться с любым, кто проявит такое желание», — сказал Чарло в интервью TMZ Sports.

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Головкин и Альварес дважды дрались на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

При этом Головкин запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. 15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.