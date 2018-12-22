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14:22 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс отвел Головкину роль запасного вместо «Канело» и жестко ответил Абелю Санчесу

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) рассказал о запасном плане на тот случай, если ему не удастся заполучить бой с обладателем титулов WBC, WBA (Super) в этом же весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 34 КО).

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По его словам, таковым вариантом является реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Боксеры встречались в марте 2017 года. Тогда американец проиграл единогласным решением, но стал первым боксером, который выдержал 12 раундов против GGG.

«Конечно, я заинтересован в реванше с Головкиным. Я считаю, что выиграл наш первый бой, и многие болельщики тоже так считают. Это было примерно 50 на 50 и думаю, что многие захотели бы посмотреть наш поединок снова. Я знаю, что заслуживаю реванша. Так что если я не заполучу бой с Альваресом, то тогда буду идти вниз по списку больших боев, а Головкин в нем находится на втором месте. У меня есть список желаемых соперников, и я не закончу карьеру, пока не встречусь с ними,» — сказал Джейкобс в беседе с Boxing News.

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Также Джейкобс ответил на заявления тренера Головкина. «Абель Санчес говорил, что я потерял былую хватку и уже выглядел не так с момента боя против GGG. Но главный вопрос в том, как выглядел Головкин с тех пор, как он дрался со мной? Это более важный вопрос. Я все еще чувствую, что нахожусь в расцвете сил. Очевидно, что когда дерешься с парнями мирового уровня, возникает износ. Я не планирую заниматься боксом до конца своей жизни. У меня есть пара лет. Но в эти хорошие годы я могу приложить все усилия», — добавил он.

В октябре этого года Джейкобс победил украинца Сергея Деревянченко (12−1, 10 КО) и завоевал вакантный титул IBF, который летом организация отобрала у Головкина.

Что касается GGG, то в сентябре в матче-реванше он проиграл Альваресу. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

На ринг Джейкобс планирует вернуться в мае 2019 года и уже бросил вызов Альваресу, несмотря на разговоры о том, что в этом день мексиканец может провести третий бой с Головкиным.

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