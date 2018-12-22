Без Головкина. Оглашен список «шокирующих» соперников для Альвареса на майский бой

Источник: AP 2018

Команда «Канело» уже забронировала для этого T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Однако соперник пока неизвестен.

Между тем, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions пообещал в ближайшее время объявить имя соперника Альвареса, добавив, что оно шокирует фанатов бокса.

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Обозреватель Boxingnews24.com Майк Смит предложил список кандидатов на майский бой с «Канело». В него вошли следующие соперники:

— Джермалл Чарло («временный» чемпион WBC в среднем весе).

— Джарретт Херд (чемпион IBF, WBA (Super) и IBO в первом среднем весе).

— Джермелл Чарло (чемпион WBC в первом среднем).

— Крис Юбенк-младший (второй средний вес).

— Хильберто Рамирес (чемпион WBO во втором среднем).

— Хайме Мунгуйя (чемпион WBO в первом среднем).

— Каллум Смит (чемпион WBA (Super) во втором среднем).

— Артур Бетербиев (чемпион IBF в полутяжелом весе).

— Дмитрий Бивол (чемпион WBA в полутяжелом).

— Александр Гвоздик (чемпион WBC в полутяжелом).

«Этот список включает в себя несколько полутяжей, потому что сам “Канело” недавно заявил, что не исключает возможность подняться в весе, чтобы встретиться с одним из чемпионов в этом дивизионе», — добавил автор.

15 декабря в Нью-Йорке Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

Для «Канело» бой с Филдингом стал первым после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Боксеры дважды дрались арене T-Mobile: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.