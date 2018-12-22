Известный эксперт оценил заслуги Головкина и сравнил его с американским чемпионом мира

«Головкин был самым долгим действующим чемпионом мира в боксе, провёл больше защит в среднем весе, чем Марвин Хаглер и Карлос Монсон, имел несколько поясов, и провёл серию в 23 нокаута на пути к вершине.
С уважением к Спенсу, я думаю, он классный, но достиг ли он так же много?", — заявил Фишер, комментируя рейтинг P4P западного портала ESPN.com в twitter.
Отметим, что казахстанец Геннадий Головкин находится на четвертом месте рейтинга Pound-for-pound портала ESPN.
Лидирует в нём украинец Василий Ломаченко, Эррол Спенс-младший находится на шестом месте.