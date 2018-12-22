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20:13 (мск), источник: Sports.kz

Джейкобс раскрыл секрет победы над Головкиным в реванше

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) убежден, что ему по силам победить казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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Источник: AFP 2018
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— Главный вопрос в том, как сейчас выглядит Головкин с тех пор, как он тогда подрался со мной. Я чувствую, что я по-прежнему на пике формы, в расцвете сил. Очевидно, что, когда ты выходишь на ринг против парней калибра мирового уровня, возникает определенный износ. У меня же впереди есть еще пара отличных лет. Я не планирую драться до конца жизни, но в течение этих лет я хочу выложиться по максимум, — подчеркнул Джейкобс.

Головкин и Джейкобс встречались на ринге в марте прошлого года. Тогда Геннадий выиграл единогласным решением судей.

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