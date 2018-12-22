Джейкобс раскрыл секрет победы над Головкиным в реванше
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) убежден, что ему по силам победить казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) убежден, что ему по силам победить казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Главный вопрос в том, как сейчас выглядит Головкин с тех пор, как он тогда подрался со мной. Я чувствую, что я
Головкин и Джейкобс встречались на ринге в марте прошлого года. Тогда Геннадий выиграл единогласным решением судей.