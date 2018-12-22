Джейкобс раскрыл секрет победы над Головкиным в реванше

— Главный вопрос в том, как сейчас выглядит Головкин с тех пор, как он тогда подрался со мной. Я чувствую, что я по-прежнему на пике формы, в расцвете сил. Очевидно, что, когда ты выходишь на ринг против парней калибра мирового уровня, возникает определенный износ. У меня же впереди есть еще пара отличных лет. Я не планирую драться до конца жизни, но в течение этих лет я хочу выложиться по максимум, — подчеркнул Джейкобс.