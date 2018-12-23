Реванш между бывшими соперниками Кличко и Джошуа закончился мощным нокаутом

Бой прошел на арене О2 в Лондоне и завершился в 11-раунде, когда Уайт нокаутировал Чисору.
Отметим, что в первом поединке Уайт в декабре 2016 года победил Чисору раздельным решением судей и защитил титул WBC International.
На данный момент на счету 30-летнего Уайта — 25 побед (18 нокаутом) и одно поражение, а 34-летний Чисора теперь имеет девять поражений при 29 победах (21 нокаутом).
Свое единственное поражение Уайт потерпел в декабре 2015 года, когда нокаутом в седьмом раунде проиграл соотечественнику Энтони Джошуа (22−0. 21 КО), который сейчас владеет титулами WBA (Super), WBO, IBF и IBO.
В феврале 2012 года Чисора был претендентом на пояс WBC, но решением проиграл чемпиону — украинцу Виталию Кличко (45−2, 41 КО). Через пять месяцев он нокаутом уступил британцу Дэвиду Хэю (28−4, 26 КО). Также в пассиве Чисоры два поражения от еще одного соотечественника — Тайсона Фьюри (27−0−1, 19 КО): в апреле 2011 года дело дошло до решения судей, а в ноябре 2014-го его тренер снял после десятого раунда.