Реванш между бывшими соперниками Кличко и Джошуа закончился мощным нокаутом

Текущие события
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Витязь
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс0
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз3
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Футбол. Зарубежный
14:00
Валенсия
Уэска
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона Койотс6
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз5
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз0
Питтсбург Пингвинз3
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Севилья
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Амьен
Футбол. Зарубежный
19:00
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
22.12
Вегас Голден НайтсОТ3
Монреаль Канадиенс4
Хоккей. НХЛ
22.12
Сан-Хосе ШарксОТ2
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
22.12
Калгари Флэймз1
Сент-Луис Блюз3
Футбол. Зарубежный
20:00
Хоффенхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Леванте
Футбол. Зарубежный
22.12
Анже1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
22.12
Лилль1
Тулуза2
Футбол. Зарубежный
22.12
Монако0
Генгам2
Футбол. Зарубежный
22.12
Монпелье1
Лион1
Футбол. Зарубежный
22.12
ПСЖ1
Нант0
Футбол. Зарубежный
22.12
Реймс2
Кан2
Футбол. Зарубежный
22.12
Ренн4
Ним0
Футбол. Зарубежный
22.12
Сент-Этьен3
Дижон0
Футбол. Зарубежный
22.12
Страсбур2
Ницца0
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
22.12
Атлетик1
Вальядолид1
Футбол. Зарубежный
22.12
Ювентус1
Рома0
Хоккей. НХЛ
22.12
Детройт Ред Уингз1
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон Брюинз5
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
22.12
Филадельфия Флайерз3
Коламбус Блю Джэкетс4
Футбол. Зарубежный
22.12
Кардифф Сити1
Манчестер Юнайтед5
Футбол. Зарубежный
22.12
Айнтрахт Ф0
Бавария3
Футбол. Зарубежный
22.12
Барселона2
Сельта0
Футбол. Зарубежный
22.12
Кьево1
Интер1
Футбол. Зарубежный
22.12
Парма0
Болонья0
Все события
Фоторепортажи
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
830. Алексей Швед
09:25 (мск), источник: Vesti.kz

Реванш между бывшими соперниками Кличко и Джошуа закончился мощным нокаутом

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт нокаутировал соотечественника Дерека Чисору и защитил второстепенные титулы WBC Silver и WBO International, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Бой прошел на арене О2 в Лондоне и завершился в 11-раунде, когда Уайт нокаутировал Чисору.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в первом поединке Уайт в декабре 2016 года победил Чисору раздельным решением судей и защитил титул WBC International.

На данный момент на счету 30-летнего Уайта — 25 побед (18 нокаутом) и одно поражение, а 34-летний Чисора теперь имеет девять поражений при 29 победах (21 нокаутом).

Свое единственное поражение Уайт потерпел в декабре 2015 года, когда нокаутом в седьмом раунде проиграл соотечественнику Энтони Джошуа (22−0. 21 КО), который сейчас владеет титулами WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

В феврале 2012 года Чисора был претендентом на пояс WBC, но решением проиграл чемпиону — украинцу Виталию Кличко (45−2, 41 КО). Через пять месяцев он нокаутом уступил британцу Дэвиду Хэю (28−4, 26 КО). Также в пассиве Чисоры два поражения от еще одного соотечественника — Тайсона Фьюри (27−0−1, 19 КО): в апреле 2011 года дело дошло до решения судей, а в ноябре 2014-го его тренер снял после десятого раунда.

Олимпийский чемпион Рио из Узбекистана в весе Ильина отстранен от соревнований после перепроверки на допинг
Загитова — пятая, но на Евро. С медалями ЧР только юниорки
Промах на последнем рубеже помешал Вирер взять золото
Крах СКА при чумовом рекорде. Воробьев проиграл Никитину все
«Реал» выиграл клубный ЧМ. Теперь Мадрид лучше «Барсы»
Ковальчук вернулся после травмы и выдал королевский матч в НХЛ
Радулов испортил вечер клубу из США. Хватило паса и гола
Малышко: Я готов поехать домой, устал от бесконечных отборов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь