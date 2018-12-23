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10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Брат-близнец обязательного соперника Головкина потерял титул WBC в первом среднем весе

Американский боксер Джермелл Чарло не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В поединке, который состоялся в американском Бруклине, Чарло проиграл своему соотечественнику Тони Харрисону. Бой продлился все 12 раундов и прошел под доминированием Чарло, но неожиданно завершился победой Харрисона решением судей — 116:112, 115:113, 115:113.

Напомним, что в октябре WBC обязал Джермалла Чарло встретиться с первым номером рейтинга казахстанцем Геннадием Головкиным.

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