Брат-близнец обязательного соперника Головкина потерял титул WBC в первом среднем весе
Американский боксер Джермелл Чарло не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Американский боксер Джермелл Чарло не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В поединке, который состоялся в американском Бруклине, Чарло проиграл своему соотечественнику Тони Харрисону. Бой продлился все 12 раундов и прошел под доминированием Чарло, но неожиданно завершился победой Харрисона решением судей — 116:112, 115:113, 115:113.
Напомним, что в октябре WBC обязал Джермалла Чарло встретиться с первым номером рейтинга казахстанцем Геннадием Головкиным.