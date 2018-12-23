Брат-близнец обязательного соперника Головкина потерял титул WBC в первом среднем весе

В поединке, который состоялся в американском Бруклине, Чарло проиграл своему соотечественнику Тони Харрисону. Бой продлился все 12 раундов и прошел под доминированием Чарло, но неожиданно завершился победой Харрисона решением судей — 116:112, 115:113, 115:113.