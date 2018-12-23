Боксер Коробов не сумел завоевать титул чемпиона мира WBC, проиграв Чарло

Источник: AP 2018

Все трое судей отдали победу Чарло — 119:108, 116:112, 116:112.

Коробов за неделю до боя заменил американца Уилли Монро, который не прошел допинг-тест. Первоначально Монро должен был встретиться с Чарло, а Коробов в андеркарде провести рейтинговый восьмираундовый бой против колумбийца Хуана де Анхеля в весе до 76,2 кг. Чтобы выйти на ринг против Чарло, Коробову за неделю нужно было сбросить вес до лимита средней категории (до 72,6 кг). Россиянин на взвешивании показал вес 72,3 кг.

Коробов потерпел второе поражение в карьере при 28 победах (14 нокаутом). Россиянин во второй раз не сумел стать чемпионом мира — в 2014 году он проиграл ирландцу Энди Ли техническим нокаутом в шестом раунде в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Коробов на любительском ринге дважды становился чемпионом мира, один раз — Европы, участвовал в Олимпийских играх — 2008, где дошел до второго круга.