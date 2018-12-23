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10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рождественский нокаут. Уайт победил Чисору и может выйти на Усика

Бой в Лондоне изменил расстановку сил в тяжелом весе.

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Источник: Спорт-Экспресс

На лондонской арене О2 состоялся последний в этом году большой британский вечер бокса. Главным его событием стал бой-реванш двух тяжеловесов — Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Как и два года назад победил Уайт, на этот раз нокаутом. Следующий его бой наверняка будет по-настоящему топовым.

Пропустил самое интересное

В декабре 2016-го Чисора и Уайт провели один из самых напряженных боев года. Они избивали друг друга все 12 раундов, хотя последние несколько раундов не в самом высоком темпе, и судьи раздельным решением отдали победу Уайту. С тех пор Диллиан заметно прибавил, победил Роберта Хелениуса, Лукаса Брауна и Джозефа Паркера и к реваншу с Чисорой подходил фаворитом.

Сам Дерек провел эти два года неоднозначно, сначала проиграл по очкам малоизвестному немцу Агиту Кабайелу, но в последнем бою победил нокаутом Карлоса Такама, что вообще можно назвать его лучшим выступлением за всю карьеру. Так что в бою с Уайтом от Чисоры можно было ждать весьма качественной работы, что он в итоге и показал.

Начали ребята мощно, Чисора попер вперед как танк, но Уайт этого ждал и отвечал точными контрударами с дистанции. Второй раунд, как и первый, прошел с небольшим преимуществом Уайта, хотя Чисора и был агрессором. Диллиан попадал точнее и чаще.

Затем картина прилично поменялась. В третьем и четвертом раундах Чисора не только держал центр ринга, но и по ударам явно соперника превосходил. Он сильно прибавил по сравнению с началом поединка. Дерек хорошо работал не только по голове, но и по корпусу. За счет чередования этажей он забрал и пятый с шестым раундами, хотя это спорно. Там уже Уайт не так тушевался, и периодически отвечал хорошо.

После равного седьмого раунда в восьмом случилось то, что изменило ход боя. С Чисоры сняли очко за удары ниже пояса, причем до этого ему рефери несколько раз делал замечание. Спорить было не с чем. Этот момент разозлил Дерека, и он хорошо провел девятый и десятый раунды. Два года назад к этой стадии боя у него сил было значительно меньше, чем сейчас.

В 11 раунде неожиданно наступила развязка. Сначала с Чисоры сняли еще одно очко — на этот раз за удары локтями. А затем случился нокаут. Боксеры сблизились и Уайт донес до челюсти соперника левый боковой. Чисора удара не видел. Он, как говорят в боксе, пропустил самое интересное. Левый хук у Дилиана что надо, это был чистый нокаут. Судья даже не отсчитывал. Чисора не смог повторить чудо Фьюри, который в очень похожей ситуации вдруг неожиданно ожил.

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Новый топ

Кстати, если бы Чисора ожил, то он бы, возможно, выиграл бой. Несмотря на два снятых очка, он к 11-му раунду лидировал на карточках судей. Двое из них отдавали ему минимальное преимущество, третий — Уайту.

Диллиан Уайт благодаря этой победе может по праву считаться одним из новых топовых тяжеловесов. Не супер-топовых, но достойных титульного или другого большого боя. Под вторым понимается, конечно, поединок с Александром Усиком, о чем накануне говорил промоутер Эдди Хирн. Этот поединок может случиться в апреле-мае следующего года.

Уайт способен доставить Александру прилично проблем — не меньше, чем Тони Белью. У Диллиана есть нокаутирующий удар, и он может долго терпеть, прежде чем его донести. «Я знал, что рано или поздно он придет. Понимал, что торопиться мне некуда и я попаду по Чисоре до конца 12-го раунда. Так и получилось», — сказал Уайт после боя.

При этом об Усике Диллиан не сказал ни слова. Он предпочел вызвать на реванш Энтони Джошуа, что неудивительно. Это бой-мечта для любого амбициозного супер-тяжа. Там и деньги, и титулы будут такие, что не даст ни один другой бой. А Усик — это история только про наследие. Но если Хирн скажет, то Уайт выйдет против Александра как миленький. Для обоих боксеров это будет отличный бой.

Многое зависит от того, что решат Уайлдер и Фьюри. Если немедленный реванш, то Джошуа придется искать другого соперника, а лучше Уайта он вряд ли сейчас в Англии найдет. Тогда Усику придется начинать в супер-тяжах с кого-то еще, хотя бы с того же Чисоры. Либо проводить еще один бой в крузервейте — с Денисом Лебедевым. Если в России найдется кто-то, кто за это заплатит.

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