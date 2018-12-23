Российский боксер Коробов считает, что выиграл у Чарло в бою за титул чемпиона мира

Источник: AP 2018

Коробов не сумел завоевать титул временного чемпиона мира WBC, проиграв в 12-раундовом поединке Чарло по очкам. Все трое судей отдали победу Чарло — 119:108, 116:112, 116:112.

«Я думал, что выиграл бой. Это определенно был поединок, исход которого был непредсказуем, но верю, что люди знают, что я выиграл, — заявил Коробов. — В боксе меня чаще всего избегают, и сегодня вечером я показал почему. Надеюсь, что этот поединок принесет мне еще один бой за титул».

«У меня был действительно сильный соперник, но он был не лучше меня, — рассказал Чарло. — Уже пару лет мои поединки не проходили так долго. Здорово, что получился такой острый поединок, Коробов — опытный боксер, он сделает меня сильнее».

Коробов потерпел второе поражение в карьере при 28 победах (14 нокаутом). Россиянин во второй раз не сумел стать чемпионом мира — в 2014 году он проиграл ирландцу Энди Ли техническим нокаутом в шестом раунде в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Коробов на любительском ринге дважды становился чемпионом мира, один раз — Европы, участвовал в Олимпийских играх — 2008, где дошел до второго круга.