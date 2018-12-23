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20:50 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер побывал в нокдауне, но победил досрочно и завоевал новый пояс от WBO

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы досрочно победил бельгийца Илияса Ачерги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Поединок прошел в Москве и был рассчитан на десять раундов, а на его кону стоял вакантный титул WBO Global во втором среднем весе. В четвертой трехминутке рефери отсчитал Ербосынулы нокдаун, но в перерыве Ачерги отказался от продолжения боя из-за травмы плеча.

Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала десятой (восемь нокаутом) в десяти боях. Он впервые выступал в России, но ранее по два раза дрался в Украине и США. Ранее Ербосынулы владел региональным титулом WBC Asia.

25-летний Ачерги во второй раз в карьере дрался за пределами Бельгии и впервые проиграл досрочно. Теперь у него четыре поражения при 12 победах (шесть нокаутом) и одной ничьей.

Отметим, что пояс WBO Global был учрежден в декабре, а его первым обладателем стал немецкий полусредневес Себастьян Формелла (20−0, 10 КО). Пока организация не уточняла, по каким параметрам разыгрывается этот титул. Во втором среднем весе чемпионом мира по версии WBO является мексиканец Хильберто Рамирес (39−0, 25 КО), который в 2019 году собирается перейти в полутяжелый дивизион.

Казахстанский боксер побывал в нокдауне, но победил досрочно и завоевал новый пояс от WBO
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