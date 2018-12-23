Казахстанский боксер побывал в нокдауне, но победил досрочно и завоевал новый пояс от WBO

Источник: Vesti.kz

Поединок прошел в Москве и был рассчитан на десять раундов, а на его кону стоял вакантный титул WBO Global во втором среднем весе. В четвертой трехминутке рефери отсчитал Ербосынулы нокдаун, но в перерыве Ачерги отказался от продолжения боя из-за травмы плеча.

Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала десятой (восемь нокаутом) в десяти боях. Он впервые выступал в России, но ранее по два раза дрался в Украине и США. Ранее Ербосынулы владел региональным титулом WBC Asia.

25-летний Ачерги во второй раз в карьере дрался за пределами Бельгии и впервые проиграл досрочно. Теперь у него четыре поражения при 12 победах (шесть нокаутом) и одной ничьей.