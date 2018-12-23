Казахстанский боксер побывал в нокдауне, но победил досрочно и завоевал новый пояс от WBO
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы досрочно победил бельгийца Илияса Ачерги, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы досрочно победил бельгийца Илияса Ачерги, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел в Москве и был рассчитан на десять раундов, а на его кону стоял вакантный титул WBO Global во втором среднем весе. В четвертой трехминутке рефери отсчитал Ербосынулы нокдаун, но в перерыве Ачерги отказался от продолжения боя
Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала десятой (восемь нокаутом) в десяти боях. Он впервые выступал в России, но ранее по два раза дрался в Украине и США. Ранее Ербосынулы владел региональным титулом WBC Asia.
25-летний Ачерги во второй раз в карьере дрался за пределами Бельгии и впервые проиграл досрочно. Теперь у него четыре поражения при 12 победах (шесть нокаутом) и одной ничьей.
Отметим, что пояс WBO Global был учрежден в декабре, а его первым обладателем стал немецкий полусредневес Себастьян Формелла (20−0, 10 КО). Пока организация не уточняла, по каким параметрам разыгрывается этот титул. Во втором среднем весе чемпионом мира по версии WBO является мексиканец Хильберто Рамирес (39−0, 25 КО), который в 2019 году собирается перейти в полутяжелый дивизион.