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21:40 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер победил спарринг-партнера Мэнни Пакьяо и завоевал пояс от WBC

Казахстанский боксер Нурсултан Жанабаев победил филиппинца Арнея Тинампая в бою за вакантный региональный титул WBC Asia в первом среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок проходил в Москве и был рассчитан на десять раундов. По их итогам единогласным решением выиграл Жанабаев, который впервые в карьере дрался за титул.

Для 26-летнего Жанабаева эта победа стала шестой (четыре нокаутом) в шести боях. Казахстанец трижды выступал в России, дважды — в Китае, где и дебютировал в профи в октябре 2016 года, а еще один раз дрался на родине.

34-летний Тинампай потерпел 22-е поражение в карьере, но никогда не проигрывал досрочно. Филиппинец выступает в профи с 2003 года и также имеет в своем активе 25 побед (11 нокаутом) и одну ничью.

Отметим, что Тинампай на протяжении многих лет работает спарринг-партнером легендарного филиппинца — чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (60−7−2, 39 КО). Например, он помогал ему готовиться к последнему бою против аргентинца Лукаса Маттиссе (39−5, 36 КО), который Пакьяо выиграл нокаутом в седьмом раунде.

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