Казахстанский боксер победил спарринг-партнера Мэнни Пакьяо и завоевал пояс от WBC

Поединок проходил в Москве и был рассчитан на десять раундов. По их итогам единогласным решением выиграл Жанабаев, который впервые в карьере дрался за титул.

Для 26-летнего Жанабаева эта победа стала шестой (четыре нокаутом) в шести боях. Казахстанец трижды выступал в России, дважды — в Китае, где и дебютировал в профи в октябре 2016 года, а еще один раз дрался на родине.

34-летний Тинампай потерпел 22-е поражение в карьере, но никогда не проигрывал досрочно. Филиппинец выступает в профи с 2003 года и также имеет в своем активе 25 побед (11 нокаутом) и одну ничью.