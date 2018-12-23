Казахстанец дебютировал в профи с победы нокаутом над россиянином

Поединок полулегкого веса прошел в Москве и был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором, когда Брусенский отправил соперника в нокаут.

23-летний Брусенский родом из поселка Балпык-Би, что в Алматинской области. По любителям он становился чемпионом Алматы и области, а также выигрывал ряд республиканских турниров.