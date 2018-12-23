Казахстанец дебютировал в профи с победы нокаутом над россиянином
Казахстанец Константин Брусенский досрочно победил россиянина Дагира Качакаева в бою дебютантов
Казахстанец Константин Брусенский досрочно победил россиянина Дагира Качакаева в бою дебютантов
Поединок полулегкого веса прошел в Москве и был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором, когда Брусенский отправил соперника в нокаут.
23-летний Брусенский родом из поселка
В этом же вечере бокса казахстанец Айдос Ербосынулы (10−0, 8 КО) досрочно победил бельгийца Илияса Ачерги (12−3−1, 6 КО) и завоевал пояс WBO Global во втором среднем весе, а Нурсултан Жанабаев (5−0, 4 КО) решением выиграл поединок против филиппинца Арнея Тинампая (25−22−1, 11 КО) и стал новым обладателем пояса WBC Asia в первом среднем дивизионе.