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21:42 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец дебютировал в профи с победы нокаутом над россиянином

Казахстанец Константин Брусенский досрочно победил россиянина Дагира Качакаева в бою дебютантов профи-бокса, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок полулегкого веса прошел в Москве и был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором, когда Брусенский отправил соперника в нокаут.

23-летний Брусенский родом из поселка Балпык-Би, что в Алматинской области. По любителям он становился чемпионом Алматы и области, а также выигрывал ряд республиканских турниров.

В этом же вечере бокса казахстанец Айдос Ербосынулы (10−0, 8 КО) досрочно победил бельгийца Илияса Ачерги (12−3−1, 6 КО) и завоевал пояс WBO Global во втором среднем весе, а Нурсултан Жанабаев (5−0, 4 КО) решением выиграл поединок против филиппинца Арнея Тинампая (25−22−1, 11 КО) и стал новым обладателем пояса WBC Asia в первом среднем дивизионе.

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