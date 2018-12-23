Казахстанский тяжеловес нокаутировал соперника в концовке и выиграл восьмой бой в профи
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев досрочно победил нигерийца Афинни Абиодуна, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев досрочно победил нигерийца Афинни Абиодуна, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел в Москве и был рассчитан на восемь раундов. В заключительном отрезке боя Балоев поймал соперника и отправил в нокаут.
Для 25-летнего Балоева эта победа стала восьмой (семь нокаутом) в восьми боях, а Абиодун, который впервые дрался за пределами Африки, потерпел второе поражение — также в его активе шесть побед (пять нокаутом) и одна ничья.
В профи Балоев дебютировал в марте 2017 года в Польше. В его активе по два боя в США и Казахстане, а три — в России. В этом году Балоев выходил на ринг пять раз, а в июле завоевал первый титул в профи, став «молодежным» чемпионом Северной Америки по версии NABF Junior после победы нокаутом над Ричардом Уркизом (4−6−2, 2 КО) из США.
В других боях вечера бокса в Москве казахстанец Айдос Ербосынулы (10−0, 8 КО) досрочно победил бельгийца Илияса Ачерги (12−3−1, 6 КО) и завоевал пояс WBO Global во втором среднем весе, Нурсултан Жанабаев (5−0, 4 КО) решением выиграл поединок против филиппинца Арнея Тинампая (25−22−1, 11 КО) и стал новым обладателем пояса WBC Asia в первом среднем дивизионе, а полулегковес Константин Брусенский дебютировал в профи с победы нокаутом.