Казахстанский тяжеловес нокаутировал соперника в концовке и выиграл восьмой бой в профи

Поединок прошел в Москве и был рассчитан на восемь раундов. В заключительном отрезке боя Балоев поймал соперника и отправил в нокаут.

Для 25-летнего Балоева эта победа стала восьмой (семь нокаутом) в восьми боях, а Абиодун, который впервые дрался за пределами Африки, потерпел второе поражение — также в его активе шесть побед (пять нокаутом) и одна ничья.

В профи Балоев дебютировал в марте 2017 года в Польше. В его активе по два боя в США и Казахстане, а три — в России. В этом году Балоев выходил на ринг пять раз, а в июле завоевал первый титул в профи, став «молодежным» чемпионом Северной Америки по версии NABF Junior после победы нокаутом над Ричардом Уркизом (4−6−2, 2 КО) из США.