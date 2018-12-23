Илья Ильин после невыхода на помост в Катаре сделал заявление о своем здоровье и будущем
Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин через Instagram объяснил, почему не вышел на помост на Кубка Катара.
Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин через Instagram объяснил, почему не вышел на помост на Кубка Катара.
На лицензионном турнире к Олимпиаде-2020 мужская сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете. В своем весе Ильин заявил самые большие веса, но не вышел на помост.
По словам Ильина, у него возникли проблемы со здоровьем, но он твердо намерен участвовать в чемпионате Азии в 2019 году.
Отметим, что Ильин пока не соревновался на международном уровне после завершения дисквалификации по итогам перепроверки