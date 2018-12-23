Илья Ильин после невыхода на помост в Катаре сделал заявление о своем здоровье и будущем

На лицензионном турнире к Олимпиаде-2020 мужская сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете. В своем весе Ильин заявил самые большие веса, но не вышел на помост.

По словам Ильина, у него возникли проблемы со здоровьем, но он твердо намерен участвовать в чемпионате Азии в 2019 году.