Илья Ильин после невыхода на помост в Катаре сделал заявление о своем здоровье и будущем

Всем салют друзья! Ну вот и появилась свободная минута для того, чтобы подвести итоги турнира в Катаре! В первую очередь, хочу поздравить всю свою доблестную команду с победой! Ребята молодцы, в конце такого тяжелейшего Года все собрались, и все же выиграли Кубок турнира для всей страны! Мы первые! @rustemsybay @nijat.raximov @farkhad_kharki @aidar_kazov @wf_rk Да, я не выступал, вы все знаете, что у меня проблема в позвоночнике и она не решается за один месяц. В данный момент я нахожусь на реабилитации и мой старт будет в апреле 2019 года в Китае на чемпионате Азии! Почему я заявляюсь на старты? Дело в том, что для того чтобы попасть на олимпиаду 2020 в Токио, по новым правилам атлет должен выступить на 6-ти международных стартах, 4 лучших по результатам стартов пойдут взачёт. Далее, возможности пропустить старт у меня нет и мне нужно выступить на 4-х стартах. На каких именно, пока не могу сказать, ещё думаем, а вот на Азии я должен выйти. Это коротко о том, как обстоят дела на данный момент. Все,конечно не смогу написать, если что спрашивайте в комментах, постараюсь ответить! Ещё, нас пригласили в наше посольство Казахстана в Катаре, где нас тепло встретили! Было очень познавательно послушать нашего посла, Аскара Шокыбаева @askarshokybayev о высоком уровне отношений между Казахстаном и Катаром. Ещё конечно, было очень много тёплых встреч с моими друзьями, атлетами из разных стран. Позже отправлю совместные фотографии. Всем спасибо, кто пишет в личку слова поддержки, я стараюсь читать их все, правда не получается всем отвечать !