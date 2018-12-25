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08:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умар Кремлев: Стоимость проведения боя Мейвезера и Нурмагомедова — около миллиарда долларов

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в интервью «СЭ» рассказал о том, реален ли бой по правилам бокса между Флойдом Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым.

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Источник: РИА "Новости"

— Хабиб против Мейвезера в Лужниках. Так это реально или нет?

— Если Хабиб примет решение боксировать с Мейвезером, то, конечно, это реально. И мы сделаем все необходимое, чтобы бой прошел летом в Москве, в Лужниках. Главное — найти инвесторов, привлечь не только наши компании, но и европейские, американские.

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Но, повторюсь, все зависит от Хабиба. Сейчас он ждет решения Атлетической комиссии Невады (по поводу наказания за прыжок в зал после боя с Конором Макгрегором 6 октября. — Прим. «СЭ»). После того как оно будет вынесено, можно будет говорить о возможности его боя с Мейвезером более конкретно.

— Сколько десятков миллионов долларов нужно, чтобы провести этот бой, учитывая финансовые аппетиты Флойда?

— Полагаю, что примерно столько же, сколько понадобилось на организацию боя Мейвезера с Макгрегором.

Если бой состоится, то это будет хорошо не только для нас, но и для нашей страны вообще. Представляете, сколько болельщиков из-за границы приедет? А сколько будет иностранных инвестиций? Бой Хабиба и Мейвезера интересен всем.

Думаю, общая стоимость проведения боя — около миллиарда долларов. Это и расходы, и доходы. При этом не сомневаюсь, что выйдем в плюс.

По факту будет видно. Думаю, что спонсоры, которые были у боя Мейвезер — Макгрегор, также захотят принять участие. Ведь поединок будет транслироваться на весь мир. (Илья Андреев).

Нурмагомедов выразил желание провести бой с Мейвезером
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26 ноября© Ньюстюб
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