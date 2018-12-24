Адонис Стивенсон вышел из комы

Источник: Reuters

1 декабря в Квебеке (Канада) Стивенсон сложил полномочия чемпиона, проиграв нокаутом в 11-м раунде украинцу Александру Гвоздику (16−0, 13 КО). После боя канадец был госпитализирован в критическом состоянии, в карете скорой помощи он потерял сознание.

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Обследование показало черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Стивенсона ввели в искусственную кому, а также прооперировали.

Теперь подруга спортсмена сделала официальное заявление: «Прежде всего, от имени Адониса Стивенсона хочу поблагодарить всех за ваши молитвы. Мы очень благодарны за ваши сообщения, подарки и поддержку. Адонис — чемпион мира, он показал невероятную силу, преодолевая все преграды на своём пути. Он — легенда в глазах своих болельщиков. Он не единожды продемонстрировал умение бороться и выбираться из самых сложных неприятностей».