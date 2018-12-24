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08:47 (мск), источник: Vesti.kz

Адонис Стивенсон вышел из комы

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон (29−2−1, 24 КО) вышел из комы. Об этом рассказала подруга боксера Симона Год.

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Источник: Reuters

1 декабря в Квебеке (Канада) Стивенсон сложил полномочия чемпиона, проиграв нокаутом в 11-м раунде украинцу Александру Гвоздику (16−0, 13 КО). После боя канадец был госпитализирован в критическом состоянии, в карете скорой помощи он потерял сознание.

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Обследование показало черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Стивенсона ввели в искусственную кому, а также прооперировали.

Теперь подруга спортсмена сделала официальное заявление: «Прежде всего, от имени Адониса Стивенсона хочу поблагодарить всех за ваши молитвы. Мы очень благодарны за ваши сообщения, подарки и поддержку. Адонис — чемпион мира, он показал невероятную силу, преодолевая все преграды на своём пути. Он — легенда в глазах своих болельщиков. Он не единожды продемонстрировал умение бороться и выбираться из самых сложных неприятностей».

«Хочу подтвердить, что Адонис вышел из комы, — цитирует Год BoxingScene.com. — Он потихоньку восстанавливается от травм в кругу семьи и сотрудников госпиталя. Уверены, что и в борьбе за свое здоровье он продемонстрирует свой чемпионский характер. Спасибо за то, что приняли наше пожелание не беспокоить в это трудное время. Сейчас, в канун праздников, Адонис проводит время наслаждаясь музыкой и общением с дочерью и семьей. Он признателен всем за поддержку».

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