Адонис Стивенсон вышел из комы

1 декабря в Квебеке (Канада) Стивенсон сложил полномочия чемпиона, проиграв нокаутом в 11-м раунде украинцу Александру Гвоздику (16−0, 13 КО). После боя канадец был госпитализирован в критическом состоянии, в карете скорой помощи он потерял сознание.
Обследование показало
Теперь подруга спортсмена сделала официальное заявление: «Прежде всего, от имени Адониса Стивенсона хочу поблагодарить всех за ваши молитвы. Мы очень благодарны за ваши сообщения, подарки и поддержку. Адонис — чемпион мира, он показал невероятную силу, преодолевая все преграды на своём пути. Он — легенда в глазах своих болельщиков. Он не единожды продемонстрировал умение бороться и выбираться из самых сложных неприятностей».
«Хочу подтвердить, что Адонис вышел из комы, — цитирует Год BoxingScene.com. — Он потихоньку восстанавливается от травм в кругу семьи и сотрудников госпиталя. Уверены, что и в борьбе за свое здоровье он продемонстрирует свой чемпионский характер. Спасибо за то, что приняли наше пожелание не беспокоить в это трудное время. Сейчас, в канун праздников, Адонис проводит время наслаждаясь музыкой и общением с дочерью и семьей. Он признателен всем за поддержку».