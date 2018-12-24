«Бой с “Канело” и реванш с Головкиным». Джейкобс определился с главными целями

Все ведущие игроки рынка — телеканал ESPN, работающий с Top Rank, телеканалы Showtime и Fox, сотрудничающие с советником Джейкобса Элом Хэймоном и его компанией Premier Boxing Champions, и стриминговый сервис DAZN, работающий с промоутером Эдди Хирном, с которым Джейкобс намерен продолжить сотрудничество, проявили к нему интерес.
«Все ведущие платформы проявили огромный интерес к контракту с ним, и его решение будет зависеть от того, кто из них проложит ему путь к большим боям и к увеличению его популярности, — цитирует ESPN менеджера чемпиона Кита Конноли. — Нашими главными целями на ближайшее будущее являются — бой с Канело Альваресом, реванш с Головкиным и бой с Джермаллом Чарло».
«Наши деловые связи останутся неизменны, поэтому Эдди Хирн и Эл Хэймон останутся вовлечены в наши дальнейшие действия, но Дэнни и я двинемся в том направлении, которое открывает перед ним самые интересные перспективы. Дэнни объявит о своем решении в ближайшие недели», — добавил менеджер.
Напомним, Джейкобс встречался с Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) в ринге в марте 2017 года. Тогда американец проиграл единогласным решением, но стал первым боксером, который выдержал 12 раундов против казахстанца.
В октябре этого года Джейкобс победил украинца Сергея Деревянченко (12−1, 10 КО) и завоевал вакантный титул IBF, который летом организация отобрала у Головкина.
Что касается GGG, то в сентябре в матче-реванше он проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО). Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
На ринг Джейкобс планирует вернуться в мае 2019 года и уже бросил вызов Альваресу, несмотря на разговоры о том, что в этот день мексиканец может провести третий бой с Головкиным.