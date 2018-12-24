Чупраков признал, что испытывает давление из-за статуса боя за пояс WBO

«На меня чуть давит уровень боя, но я стараюсь об этом не думать. Я спокоен и уверен в своих силах. Надо хорошо настроиться на бой, не зацикливаться — бой есть бой. Мы будем боксировать на чужой территории, где все будет настроено против меня и моей команды. Я бы не сказал, что это для меня большая моральная проблема, скорее это больше мотивирует меня доказать на чужой земле, что я лучше, и мы можем добиться титула чемпиона мира. Мы к этому стремится, и, дай бог, достигнем», — сказал Чупраков, слова которого РИА Новости предоставлены пресс-службой RCC.