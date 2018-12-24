Чупраков признал, что испытывает давление из-за статуса боя за пояс WBO
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Василий
Чупраков 30 декабря в Японии проведет бой с Ито. В активе обязательного претендента по линии WBO 28-летнего Чупракова 20 побед, а 27-летний Ито на профессиональном ринге одержал 24 победы при одном поражении и ничьей. Для японца бой с россиянином станет первой защитой титула WBO.
«На меня чуть давит уровень боя, но я стараюсь об этом не думать. Я спокоен и уверен в своих силах. Надо хорошо настроиться на бой, не зацикливаться — бой есть бой. Мы будем боксировать на чужой территории, где все будет настроено против меня и моей команды. Я бы не сказал, что это для меня большая моральная проблема, скорее это больше мотивирует меня доказать на чужой земле, что я лучше, и мы можем добиться титула чемпиона мира. Мы к этому стремится, и, дай бог, достигнем», — сказал Чупраков, слова которого РИА Новости предоставлены
Боксер рассказал, что готовился к этому поединку в США, где успел провести занятия с известным тренером Джоэлем Диасом.
«Сборы в США прошли хорошо, сейчас мы уже в Японии — проходим акклиматизацию и адаптируемся под часовой пояс. США — это Мекка профессионального бокса. Здесь всегда есть с кем поспаринговать, все боксеры разного уровня — дерзкие, злые, голодные. Мы с тренером Николаем Поповым ездили по разным залам, работали с тренером Тимоти Брэдли. Здесь хорошие условия — погода, спокойствие, никаких бытовых трудностей и проблем. Настрой только на бокс», — добавил Чупраков.