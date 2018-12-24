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15:32 (мск), источник: Sports.kz

«У него похожий с GGG стиль». Обязательный соперник Головкина раскрыл тонкости вероятного боя

Американский боксёр Джермалл Чарло являющийся обязательным соперником казахстанца Геннадия Головкина по линии WBC сделал заявление на официальной пресс-конференции относительно вероятного следующего поединка, сообщает Sports.kz.

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Источник: AP 2018

«Нам нужен GGG, нам нужен «Канело», я все еще лучший!

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Этот бой был тяжелым. Этот парень мог бы сразиться с кем угодно. У него был похожий с GGG стиль, кроме того, что он левша. Типичный возраст, это был как будто подготовительный бой, перед боем с Головкиным", — заявил Джермалл.

Напомним, WBC еще в октябре санкционировала поединок Чарло с Геннадием Головкиным, победитель которого получит право сразиться с полноправным чемпионом мира Саулем «Канело» Альваресом.

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