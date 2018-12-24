«У него похожий с GGG стиль». Обязательный соперник Головкина раскрыл тонкости вероятного боя
Американский боксёр Джермалл Чарло являющийся обязательным соперником казахстанца Геннадия Головкина по линии WBC сделал заявление на официальной
Американский боксёр Джермалл Чарло являющийся обязательным соперником казахстанца Геннадия Головкина по линии WBC сделал заявление на официальной
«Нам нужен GGG, нам нужен «Канело», я все еще лучший!
Этот бой был тяжелым. Этот парень мог бы сразиться с кем угодно. У него был похожий с GGG стиль, кроме того, что он левша. Типичный возраст, это был как будто подготовительный бой, перед боем с Головкиным", — заявил Джермалл.
Напомним, WBC еще в октябре санкционировала поединок Чарло с Геннадием Головкиным, победитель которого получит право сразиться с полноправным чемпионом мира Саулем «Канело» Альваресом.