Лапин: Класс Поветкина намного выше, Уайта нельзя с ним даже сравнивать

Источник: РИА "Новости"

В субботу в Лондоне Уайт в 11-м раунде нокаутировал другого британского боксера Дерека Чисору и защитил титулы WBC Silver и WBO International в тяжелом весе. Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал РИА Новости, что в качестве следующего соперника Поветкина рассматриваются именно эти два британских боксера.

«По боксерским показателям тут даже в сравнение не идет — класс Поветкина намного выше. Но есть одно “но” — как он после боя с Джошуа восстановился. Это самое главное. Да и Уайт уже не тот, ему в предпоследнем бою с (новозеландцем Джозефом Паркером — ред.) еле-еле удалось выдержать в последнем раунде. Но ему удалось выиграть. Об этом бое тяжело говорить, потому что нужно понимать, в каком состоянии Поветкин. Но Александр классом намного выше, именно Поветкин был бы фаворитом. Хотя Саша и моложе не становится. Но вывеска Уайт — Поветкин была бы интересной», — сказал Лапин РИА Новости по телефону.

Олимпийский чемпион 2004 года Поветкин на профессиональном ринге одержал 34 победы и потерпел два поражения. 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли» он проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Лапин является тренером экс-чемпиона по версии WBO в первом тяжелом весе Кшиштофа Гловацкого. Польский боксер вышел в полуфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где встретится с бывшим обладателем титула WBC латвийцем Майрисом Бриедисом.