Лапин: Класс Поветкина намного выше, Уайта нельзя с ним даже сравнивать
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Василий
В субботу в Лондоне Уайт в 11-м раунде нокаутировал другого британского боксера Дерека Чисору и защитил титулы WBC Silver и WBO International в тяжелом весе. Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал РИА Новости, что в качестве следующего соперника Поветкина рассматриваются именно эти два британских боксера.
«По боксерским показателям тут даже в сравнение не идет — класс Поветкина намного выше. Но есть одно “но” — как он после боя с Джошуа восстановился. Это самое главное. Да и Уайт уже не тот, ему в предпоследнем бою с (новозеландцем Джозефом Паркером — ред.)
Олимпийский чемпион 2004 года Поветкин на профессиональном ринге одержал 34 победы и потерпел два поражения. 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли» он проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Лапин является тренером
«Мы ждем даты боя, она должна появиться в начале января. Мы настраиваемся на начало марта. И надо уже начинать подготовку. На начало января намечены сборы в горах. Сейчас Кшиштоф отдохнул, уже занимается в зале. Но с начала января начнем уже целенаправленную подготовку. Мы настраиваемся, что бой будет в Риге. Мы настраиваемся на Майриса, который боксировал с Марко Хуком. Мы настраиваемся на самого лучшего Майриса, а в такой форме он очень хороший боксер», — сказал Лапин.