Поветкин сможет вернуться к тренировкам в январе после операции на локтях

Поветкин 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли» проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Для 39-летнего российского боксера это поражение стало вторым на профессиональном ринге и первым досрочным. Также в активе олимпийского чемпиона 2004 года 34 победы. В середине октября стало известно, что Поветкин проведет еще один-два боя, один из которых может пройти в апреле в Великобритании.