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16:41 (мск), источник: Р-Спорт

Поветкин сможет вернуться к тренировкам в январе после операции на локтях

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Александр Поветкин перенес операцию на локтях обеих рук после боя с британцем Энтони Джошуа, в январе он сможет начать тренировки, сообщил РИА Новости менеджер Поветкина Дмитрий Иванов.

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Источник: Reuters

Поветкин 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли» проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Для 39-летнего российского боксера это поражение стало вторым на профессиональном ринге и первым досрочным. Также в активе олимпийского чемпиона 2004 года 34 победы. В середине октября стало известно, что Поветкин проведет еще один-два боя, один из которых может пройти в апреле в Великобритании.

«Саша в ноябре был успешно прооперирован на локтях обеих рук. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку: мешки, “лапы”, можно будет в парах работать. Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведет свой следующий поединок», — сказал Иванов по телефону.

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