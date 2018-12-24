Поветкин сможет вернуться к тренировкам в январе после операции на локтях
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Василий
Поветкин 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли» проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Для 39-летнего российского боксера это поражение стало вторым на профессиональном ринге и первым досрочным. Также в активе олимпийского чемпиона 2004 года 34 победы. В середине октября стало известно, что Поветкин проведет еще
«Саша в ноябре был успешно прооперирован на локтях обеих рук. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку: мешки, “лапы”, можно будет в парах работать. Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа Саша проведет свой следующий поединок», — сказал Иванов по телефону.