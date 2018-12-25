Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Витязь
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
СКА
Хоккей. КХЛ
24.12
Авангард3
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
24.12
Сочи5
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
24.12
ЦСКАОТ4
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
24.12
Динамо Мн3
Ак Барс2
Все события
Фоторепортажи
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
15«Я считаю, что я особенный»
08:34 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер вошел в топ-100 после победы над спарринг-партнером Пакьяо в бою за пояс WBC

Казахстанский боксер Нурсултан Жанабаев (6−0, 4 КО), выступающий в первом среднем весе, поднялся на 40 позиций в рейтинге своего дивизиона после победы в титульном бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

26-летний Жанабаев выступил в рамках вечера бокса в Москве. Его соперником по десятираундовому поединку был филиппинец Арней Тинампай. Бой прошел всю дистанцию и завершился победой казахстанца единогласным решением судей, который и стал обладателем вакантного регионального титула WBC Asia в первом среднем весе.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Этот успех позволил Жанабаеву войти в топ-100 рейтинга BoxRec в первом среднем дивизионе и расположиться на 98-й строчке.

Для 26-летнего Жанабаева эта победа стала шестой (четыре нокаутом) в шести боях. Казахстанец трижды выступал в России, дважды — в Китае, где и дебютировал в профи в октябре 2016 года, а еще один раз дрался на родине.

34-летний Тинампай потерпел 22-е поражение в карьере при 25 победах (11 нокаутом) и одной ничьей.

Отметим, что Тинампай на протяжении многих лет работает спарринг-партнером своего именитого соотечественника — экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (60−7−2, 39 КО), ныне владеющего титулом WBA в полусреднем весе. Так, он помогал ему готовиться к последнему бою против аргентинца Лукаса Маттиссе (39−5, 36 КО), который Пакьяо выиграл нокаутом в седьмом раунде.

Сейдахмету придумали новое прозвище в России и озвучили его трансферную стоимость
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе
Виктор Гончаренко назвал условия возвращения Головина в ЦСКА
Шайба Капризова в овертайме принесла ЦСКА победу в матче КХЛ
Названа стоимость проведения боя Мейвезера и Нурмагомедова
«Зенит» проиграл «Химкам» в первом матче при новом тренере
Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу стартует в Петербурге
Экс-игрок «Спартака» оштрафован за вождение в нетрезвом виде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь