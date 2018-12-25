Казахстанский боксер вошел в топ-100 после победы над спарринг-партнером Пакьяо в бою за пояс WBC

26-летний Жанабаев выступил в рамках вечера бокса в Москве. Его соперником по десятираундовому поединку был филиппинец Арней Тинампай. Бой прошел всю дистанцию и завершился победой казахстанца единогласным решением судей, который и стал обладателем вакантного регионального титула WBC Asia в первом среднем весе.

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Этот успех позволил Жанабаеву войти в топ-100 рейтинга BoxRec в первом среднем дивизионе и расположиться на 98-й строчке.

Для 26-летнего Жанабаева эта победа стала шестой (четыре нокаутом) в шести боях. Казахстанец трижды выступал в России, дважды — в Китае, где и дебютировал в профи в октябре 2016 года, а еще один раз дрался на родине.

34-летний Тинампай потерпел 22-е поражение в карьере при 25 победах (11 нокаутом) и одной ничьей.