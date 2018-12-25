Побывавший в нокдауне Ербосынулы поднялся на 37 позиций в рейтинге после досрочной победы в титульном бою

27-летний Ербосынулы провел бой в рамках вечера бокса в Москве, который прошел 23 декабря. Его соперником был бельгиец Илияс Ачерги (12−4−1, 6 КО). В четвертом раунде казахстанец оказался в нокдауне, однако в перерыве Ачерги отказался от продолжения боя из-за травмы плеча.

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В итоге победа в бою, на кону которого стоял вакантный титул WBO Global во втором среднем весе, была присуждена Ербосынулы.

Этот успех позволил казахстанскому боксеру улучшить свое положение в рейтинге BoxRec во втором среднем весе и расположиться на 59-й строчке.

Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала десятой (восемь нокаутом) в десяти боях. Он впервые выступал в России, но ранее по два раза дрался в Украине и США. Ранее Ербосынулы владел региональным титулом WBC Asia.