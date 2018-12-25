Объявлена дата возвращения на ринг Жанибека Алимханулы

Пятый профессиональный бой 25-летнего Алимханулы запланирован на 2 февраля во Фриско (штат Техас). Казахстанец выступит в андеркарте двух титульных поединков.

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В полутяжелом весе колумбиец Элейдер Альварес (24−0, 12 КО) проведет защиту пояса по версии WBO в бою с Сергеем Ковалевым (32−3−1, 28 КО) из России. Соперники встречались в августе текущего года: нокаутом в седьмом раунде выиграл южноамериканец.

За вакантный пояс IBF в легком весе встретятся Ричард Коммей (27−2, 24 КО) из Ганы и Иса Чаниев (13−1, 6 КО) из России. Прежним обладателем титула был американец Майки Гарсия (39−0, 30 КО), но он перешел в более тяжелый вес — полусредний.