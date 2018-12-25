Ювелирные украшения довели экс-чемпиона мира по боксу в четырех весах до иска на миллион долларов

В иске от ювелирной компании Pristine Jewelers NY указано, что Бронер пообещал оплатить несколько заказов на ювелирные изделия на общую сумму 1,252 миллиона долларов, но его чеки не прошли проверку, и он якобы отказывается выполнить оплату.

Согласно юридическим документам, полученным TMZ, Бронер сказал ювелиру, что заплатит за заказы после своего апрельского поединка с Джесси Варгасом, но Бронер заплатил лишь 100 тысяч долларов, оставив неоплаченный остаток в размере 1,152 миллиона долларов.