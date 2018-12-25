Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
СКА
Хоккей. КХЛ
24.12
Динамо Мн3
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
24.12
ЦСКАОТ4
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
24.12
Сочи5
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
24.12
Авангард3
Сибирь1
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
11Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости
12:55 (мск), источник: Vesti.kz

Ювелирные украшения довели экс-чемпиона мира по боксу в четырех весах до иска на миллион долларов

Экс-чемпиону мира в четырех весовых категориях американцу Эдриену Бронеру (33−3−1, 24 КО) предъявлен иск от ювелирной компании за неоплаченные счета на сумму 1,15 миллиона долларов. Об этом сообщает BoxingScene.com со ссылкой на TMZ.

Наверх

В иске от ювелирной компании Pristine Jewelers NY указано, что Бронер пообещал оплатить несколько заказов на ювелирные изделия на общую сумму 1,252 миллиона долларов, но его чеки не прошли проверку, и он якобы отказывается выполнить оплату.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Согласно юридическим документам, полученным TMZ, Бронер сказал ювелиру, что заплатит за заказы после своего апрельского поединка с Джесси Варгасом, но Бронер заплатил лишь 100 тысяч долларов, оставив неоплаченный остаток в размере 1,152 миллиона долларов.

Прошло уже больше года с тех пор, как Бронер впервые заказал свои драгоценности, и истец хочет, чтобы боксер заплатил долг и добавил еще один миллион сверху в качестве штрафных санкций. Возможно, в компании слышали о том, что 19 января в Лас-Вегасе (США) у Броунера будет денежный бой с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (60−7−2, 39 КО). Американец попытается отобрать у легенды титул WBA (Regular) в полусреднем весе. Бой пройдет на арене MGM Grand.

Он думал, как олимпийский чемпион я итак много умею - Елеусинов о недопонимании с американским тренером и недовольстве отца
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе
Свечников и еще 4 хоккеиста, которые не сыграют на молодежном ЧМ
Сборная РФ по футболу стала лауреатом премии «Серебряная лань»
Шипулин объяснил, почему завершил карьеру
СМИ: «Спартак» намерен приобрести форварда софийского ЦСКА
Названа стоимость проведения боя Мейвезера и Нурмагомедова
Тихонов — о решении Шипулина: За последнее время Антон обленился
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь