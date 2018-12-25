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13:21 (мск), источник: Sports.kz

Мощный нокаут в исполнении 20-летнего казахстанца попал в десятку лучших за год

Сайт канадского телеканала TVA Sports представил десятку самых лучших нокаутов 2018 года в исполнении боксеров из провинции Квебек, сообщает Sports.kz.

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Девятое место в рейтинге заняла «остановка» 20-летним казахстанским панчером Садриддином Ахмедовым мексиканца Хосе Франсиско Суньигу в поединке вечера бокса в Римуски 24 ноября.

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«Казахстанец Садриддин Ахмедов сеял хаос на мероприятии 24 ноября в Римуски. 20-летний слаггер вырубил своего оппонента, мексиканца Хосе Франсиско Суньигу во втором раунде. Протеже Eye of the Tiger Management прочат светлое будущее, и он может продолжать удивлять нас в 2019 году», — написано в материале.

Лучшим нокаутом был признан апсет в поединке Сергей Ковалев — Элейдер Альварес 4 августа, в котором проживающий в Квебеке колумбиец в главном событии вечера бокса в Атлантик-Сити (США) в седьмом раунде отправил «Крашера» на настил ринга.

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